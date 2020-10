Tras 7 meses en silencio, Machu Picchu reabre al turismo

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Los visitantes de todo el mundo sobre todo deben entender eso, Machu Picchu no es Disney World, no es un lugar para venir, gritar y subirse a una montaña rusa”, finalizó.

Antes de entrar, a los visitantes se les tomará la temperatura, tendrán que usar máscaras y dentro deben distanciarse dos metros entre sí. Los grupos, junto a un guía, no serán mayores de ocho personas y no están permitidos menores de 12 años.

“Machu Picchu realmente ha podido descansar”, dijo a The Associated Press el director del parque arqueológico José Bastante, un arqueólogo de 43 años que sube todas las mañanas desde Aguas Calientes, el pueblo más cercano, en una camioneta blanca para supervisar los detalles.

