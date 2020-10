Coronavirus atenúa celebración de Día de Muertos en México

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Toda esa catarsis que se vive con todos los elementos y los símbolos que conforman un funeral. Son importantes porque nos dan sentido y entendemos la muerte. Entonces ya no hay esta parte. ¿Cómo lo vamos a vivir entonces? Yo lo que comentamos es que lo hagamos, aunque no sea colectivo en masa, lo hagamos en nuestra casa”, dijo la experta cuyo altar este año estará dedicado a dos hermanos que murieron hace años siendo niños, a tres de sus tíos y abuelos.

Sin embargo, la muerte en medio de la pandemia ha sido una situación mucho más solitaria; no sólo los velorios son prohibidos, sino que muchas familias no han podido estar con sus seres queridos en sus momentos finales y ni siquiera ver el cadáver ante las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.