CNDH: Se violaron derechos de migrantes en México

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Históricamente, la CNDH no opina sobre actos provocadores cometidos por particulares, porque por ley se pronuncia sólo en torno al proceder de autoridades en lo que respecta al respeto a los derechos humanos, y no sobre el de personas ordinarias.

A la Guardia Nacional debe adiestrársele en el respeto a los derechos humanos y a los migrantes afectados compensárseles como víctimas, agregó. Las recomendaciones de la comisión no son vinculantes, pero las agencias gubernamentales deben explicar sus razones si no las aceptan.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.