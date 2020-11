Interjet cancela vuelos citando problemas de liquidez

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Medios de comunicación locales publicaron una carta de un sindicato que representa a los trabajadores de la compañía en la que se quejó de que no les habían pagado en dos meses. El sindicato dijo que no había nadie disponible por el momento para comentar al respecto.

El sitio web de la compañía no funcionaba el lunes. Un representante de servicio al cliente no pudo brindar más detalles sobre los problemas de la aerolínea y sólo dijo que los vuelos se reanudarían el martes.

