México destina 340 mdd a potenciales vacunas contra COVID-19

MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉMéxico ha destinado 340 millones de dólares a esfuerzos multilaterales y bilaterales para contar con vacunas contra el coronavirus cuando estén disponibles, negociaciones que han sido “en extremo complicadas”, dijo el miércoles a The Associated Press Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

