Fiesta y protestas previo a asunción de Luis Arce en Bolivia

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Arce tiene múltiples desafíos, pero el primero es reconciliar a los bolivianos y reconstruir una democracia plural y respetuosa con la oposición y no una democracia autoritaria como tuvimos con Morales”, dijo a The Associated Press Carlos Cordero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, pública.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.