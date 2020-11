Cuba espera relación constructiva y respetuosa con Biden

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Estamos muy contentos que haya ganado (Biden) porque la política hacia Cuba, él dijo que iba a ser parecida a la de Obama; no es que sea igual pero será más flexible”, dijo a The Associated Press tras conocer la noticia del resultado electoral Magaly La Rosa, de 62 años.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.