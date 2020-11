Guatemala, entre riesgos y tragedias anunciadas.

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los habitantes de Quejá estaban a punto de almorzar cuando una parte de la montaña se desprendió. Emilio Caal, un agricultor sobreviviente, contó a The Associated Press que no sabe del paradero de unos 40 miembros de su familia.

