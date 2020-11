Brasil: Regulador autoriza reanudar pruebas de vacuna COVID

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Bolsonaro ha puesto en duda la posible efectividad de CoronaVac, y el mes pasado dijo que los brasileños no serían utilizados como conejillos de indias con este tratamiento. El presidente celebró la suspensión de Anvisa el martes y dijo que mostraba que “Jair Bolsonaro vuelve a ganar”. El miércoles no había hecho declaraciones sobre la reanudación de las pruebas.

