Brasileños eligen alcaldes y concejales en todo el país

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Bolsonaro, quién no está afiliado a ningún partido tras haber abandonado el Partido Social Liberal (PSL) en 2019, había prometido que no se involucraría en la campaña, pero en las últimas semanas hizo un tibio proselitismo en redes sociales por una decena de candidatos a alcalde y también a concejales. Mostró carteles de diversos candidatos y dijo el lunes, en una de sus últimas transmisiones, que buscaba “dar una pequeña fuerza” a sus elegidos.

Las principales disputas se dan en Sao Paulo —el mayor colegio electoral del país— y Río de Janeiro. Pese a que se trata de una elección municipal, los resultados pueden tener impacto en la carrera hacia la elección presidencial de 2022. Una performance pobre de candidatos indicados por Bolsonaro exhibiría flaqueza del presidente, quien probablemente intentará ser reelegido, según analistas consultados por The Associated Press.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

Published: November 15, 2020, 11:25 am Updated: November 15, 2020, 11:45 am

Published: November 15, 2020, 11:25 am Updated: November 15, 2020, 11:45 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.