Bolsonaro dice que no se va a vacunar contra el coronavirus

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Les digo que es mi derecho, no voy a vacunarme. Es mi derecho y estoy seguro de que el Congreso no creará dificultades para quienes no quieran vacunarse”.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.