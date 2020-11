México quiere procesar a exsecretario enjuiciado en EEUU

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El regreso del militar suscitó fuertes críticas de quienes consideran que México no lo enjuiciará pero el canciller Ebrard se comprometió a que no haya impunidad y dijo que la fiscalía mexicana ya recibió todas las pruebas por parte de sus homólogos estadounidenses.

Al día siguiente de su retorno, el canciller Marcelo Ebrard subrayó que México no quiere que sus servidores públicos acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos, aunque previamente había indicado que no podía compararse el caso de Cienfuegos al de García Luna porque el exsecretario de Seguridad era residente en Estados Unidos.

Un funcionario federal dijo el domingo a The Associated Press que la Fiscalía General de la República emitió el viernes una orden de captura contra García Luna y que ahora “se está valorando la viabilidad de iniciar un proceso de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.