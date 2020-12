Ciudad de México: calles llenas, hospitales también

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Después de ver morir a 14 amigos y familiares, cree que se salvó por gracia de Dios y porque ya tomaba los medicamentos que le dieron en las carpas del Ajusco Medio. “Antes los médicos no lo atendían a uno, se tenía más miedo, no sabíamos que hacer”, afirmó. Ahora, dijo, la situación ha mejorado, aunque la gente sigue incrédula.

María Eugenia Ortiz, de 51 años, y su marido se contagiaron a la vez. Ortiz tuvo hemorragias y recuerda con horror los días en los que no podía respirar tendida en una cama junto a su marido sin saber que él estaba igual que ella. “Todo se me ponía negro y sentía que flotaba, el pecho lo sentía hueco y frío", rememoró angustiada.

“Cada vez somos más los que estamos hartos”, se quejó un médico residente de Neumología firmante del documento y que pidió no ser identificado por temor a represalias. “En México no está matando la enfermedad como tal, sino la mala información, el mal manejo de la pandemia y la ignorancia de la gente. Ver que plazas comerciales están llenas es más desgastante que trabajar 24 horas seguidas”.

En el de La Raza en el norte de la capital, también público pero operado por el gobierno federal, un grupo de médicos y enfermeros firmaron la semana pasada una queja en la que amenazaron con dejar de atender a pacientes con COVID-19 si las autoridades sanitarias no decretaban el “semáforo rojo”, el nivel de alerta máxima que paraliza todas las actividades no esenciales.

