Guaidó busca revisión de sanciones contra gobierno de Maduro

En una entrevista con The Associated Press el jefe de la Asamblea Nacional, de 37 años, negó que la instalación el 5 de enero del nuevo Congreso -de mayoría oficialista y que no es reconocido por parte de la comunidad internacional- represente el fin de la oposición pero advirtió que probablemente “sea una excusa de la dictadura para aumentar aún más la represión”.

El lder de la oposicin venezolana, Juan Guaid, habla durante una entrevista con The Associated Press, en Caracas, Venezuela, el mircoles 9 de diciembre de 2020. Guaid lanz un arriesgado referndum el lunes, apostando parte de su prestigio a las esperanzas que esperan poder reavivar una campaa para derrocar al presidente Nicols Maduro en una nacin que sufre crisis econmicas y polticas sin precedentes que han impulsado a millones a huir al extranjero. (AP Foto/Ariana Cubillos)

