Chilenos retiran ahorros de sus pensiones por segunda vez

“Si ahora las pensiones no son buenas en el futuro van a ser peor, mucho futuro no tiene”, dijo el ama de casa Evelyn Conejeros, de 32 años. “¨Prefiero ir ahorrando yo mi propia plata para el futuro”.

“El gobierno no ha ayudado a las familias, la ayuda ha sido particularmente de las personas, le incorporan impuestos a ciertas rentas, no saben que esas personas pueden ayudar a familias que han caído en desgracia”, señaló Fernández.

Pagar deudas, realizar compras básicas como comida o subsistir ante al desempleo son las finalidades prioritarias para las que se dedicará el dinero, constató The Associated Press entre las personas que hacían fila en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) del centro de Santiago.

