Chile autoriza uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

Un sondeo de la privada Universidad del Desarrollo preguntó a 932 personas qué harían si se autorizaba la vacuna sin costo: 39% respondió que se inocularía lo antes posible, 20,2% dijo que no se vacunaría y 21,6% indicó que lo haría sólo si era obligatorio. El resto señaló que aún no tenía una decisión tomada.

El presidente Sebastián Piñera había adelantado que en Chile no se usará ninguna vacuna que no cuente con la aprobación de la FDA y del ISP.

Published: December 16, 2020, 10:04 am Updated: December 16, 2020, 10:39 am

