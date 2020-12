Guatemala: HBO lleva a la pantalla asesinato de obispo

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Goldman, de 65 años, contó en una entrevista telefónica a The Associated Press su obsesión con la muerte de Gerardi durante nueve años, tiempo en el que conoció de cerca la investigación.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

Published: December 16, 2020, 11:19 am Updated: December 16, 2020, 11:38 am

Published: December 16, 2020, 11:19 am Updated: December 16, 2020, 11:38 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.