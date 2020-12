HRW: policía de Perú disparó de forma peligrosa en protestas

Agentes de polica se protegen tras sus escudos de las piedras arrojadas por los manifestantes que tratan de llegar al Congreso durante una protesta contra la destitucin del expresidente Martn Vizcarra, en Lima, Per, el 12 de noviembre de 2020. Human Rights Watch dijo el jueves 17 de diciembre de 2020 que la polica de Per us armas antidisturbios de forma irresponsable y peligrosa y dispar perdigones de plomo y canicas contra los manifestantes durante la crisis poltica de noviembre en la que se sucedieron tres presidentes y hubo dos muertos y ms de 200 heridos. (AP Foto/Rodrigo Abd)

