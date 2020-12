Una familia perdió 15 miembros en naufragio en Venezuela

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Al hablar de las razones que motivaron a su familia a dejar Venezuela, María explicó que sus hermanos, siguiendo los pasos de su papá, se habían dedicado por años a la pesca y que desde hace varios meses enfrentaban muchas dificultades para salir al mar debido a que no conseguían gasolina para sus botes. “Tenían meses sufriendo por la gasolina porque no podían salir a trabajar y finalmente ya cansados aceptaron venirse conmigo”, agregó.

“Se fue casi toda mi familia”, dijo María entre llantos en entrevista telefónica con The Associated Press.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.