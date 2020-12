Rebrote anticipado de la pandemia pone en apuros a Bolivia

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El presidente Luis Arce, quien asumió en noviembre, dijo el lunes que “ante la urgencia de contar con vacunas, he iniciado gestiones internacionales y he programado un presupuesto para disponer de un lote adicional” para el 80% de la población.

Published: December 28, 2020, 10:43 am Updated: December 28, 2020, 10:57 am

