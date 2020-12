Polémica por doctor que vacuna a su familia en México

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En la principal base militar de Ciudad de México, la mayor Alicia Juana Cornelio Mateos explicaba el miércoles que en ese enclave se vacuna a las personas enlistadas en un documento que les hacen llegar las autoridades civiles. No obstante, asegura que llega gente sin cita a la que tienen que decir que no.

No está claro si el doctor estaba entre la lista de los prioritarios en vacunar -que son aquellos que trabajan directamente con contagiados con el coronavirus- pero su familia claramente no lo era.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.