Voces a favor y en contra legalización aborto en Argentina

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Fue una traición de la clase política al pueblo argentino... en cada una de las próximas elecciones van a sentir la fuerza de un electorado que ya no está cautivo”, dijo la organización no gubernamental Unidad Provida.

“Un bebé no tiene la culpa. Si Dios te lo mandó es por algo. No te lo va a mandar por una injusticia", opinó la joven Tatiana Torales.

"No voy a enseñar que matar, asesinar a un bebé que no tiene voz es un derecho”, dijo la maestra Adriana Brodi.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.