Tormenta de nieve paraliza España, deja 4 muertos

Lucía Vallés, entrenadora de un club de esquí madrileño que normalmente tiene que viajar a montañas lejanas con sus clientes, se emocionó al ver las capas blancas de nieve acumulándose literalmente en la puerta de su casa. “Nunca, nunca me lo habría imaginado. Ha sido un regalo ¡Pero nunca me habían sacado tantas fotos!”, añadió mientras pasaba por el edificio de finales del siglo XVIII que alberga el Museo del Prado.

El tiempo invernal suspendió incluso la jornada de Liga ya que algunos equipos no pudieron viajar para disputar los juegos programados. Un vuelo que llevaba a Athletic Bilbao a Madrid tuvo que regresar al aeropuerto de Bilbao, mientras que Real Madrid no pudo despegar desde Barajas para su juego del sábado en la noche contra Osasuna en Pamplona.

Published: January 9, 2021, 6:53 am Updated: January 9, 2021, 11:56 am

