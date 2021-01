Superan los 2 millones los muertos por virus en el mundo

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Cheng reportó desde Toronto, Leicester desde Poissy, Francia, y Goodman desde Miami. Los periodistas de The Associated Press Victoria Milko en Yakarta, Indonesia, David Biller en Río de Janeiro y Sam McNeil en Wuhan, China, contribuyeron para este despacho

“Desgraciadamente la población se confió, ha estado confiando y como país, como sociedad, como ciudadanos no hemos entendido” lamentó Israel Gómez, un paramédico de la Ciudad de México que pasó meses transportando pacientes con COVID-19 en ambulancia, buscando desesperadamente camas de hospital vacías. “No hemos entendido que esto no es un juego, que esto realmente existe”, agregó.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.