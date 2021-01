NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Pero esto no es correcto. La oficina de Comunicación del Comando de Operaciones Especiales dijo a la AP que no han recibido ninguna información al respecto.

LOS HECHOS: El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos informó que no hay reportes de que miembros de las Fuerzas Especiales ingresaran a la sede del Capitolio y robaran las computadoras portátiles de los miembros del Congreso. De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones​ (FBI, por sus siglas en inglés) no hay evidencia de que los manifestantes que entraron al lugar fueran partidarios de antifa (término para referirse a grupos de extrema izquierda antifascistas).

Patricia Serrano, vocera del área de Prensa del IMSS, explicó a la AP vía telefónica que la liga que se ha compartido con el mensaje en el que se explica la supuesta estrategia de vacunación lleva a una plataforma dirigida al personal de salud que el IMSS ayudó a crear. No obstante, detalló que el texto que la acompaña no es oficial.

“Por lo que cualquier persona que acuda a las urnas con esas credenciales no aparecerá en la lista nominal y no se le permitirá votar”, dijo el INE en su publicación.

Sin embargo, en la web no se aclara al lector si el contenido es o no una sátira por lo que usuarios de las redes sociales compartieron la información como si fuera real.

Pero esto es incorrecto. En el buscador del archivo histórico de Le Monde, que abarca desde 1944 hasta la fecha, no existe ningún artículo con ese título ni que incluya el nombre de Gerard Simonelli. Tampoco hay ningún artículo dedicado a examinar la salud mental de los líderes de América Latina y no existe un artículo en el que Simonelli confirme su existencia.

MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉUn resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

