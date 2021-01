Brasil espera cargamento de vacunas procedentes de India

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El periodista de The Associated Press Ashok Sharma en Nueva Delhi contribuyó para este despacho

“Contando las dosis de Butantan (un instituto de investigación del estado de Sao Paulo) y las de India, no hay suficiente vacunas y no hay certeza de cuándo Brasil tendrá más o cuánto”, dijo Mário Scheffer, profesor de medicina preventiva en la Universidad de Sao Paulo. Esa escasez “interferirá con nuestra capacidad a corto plazo para alcanzar la inmunidad colectiva”.

Los 2 millones de dosis fabricadas en India apenas reducirían el déficit, dijeron expertos brasileños en salud pública a The Associated Press, ya que se necesitarán muchas más dosis para cubrir grupos prioritarios en la nación de 210 millones de personas, y los envíos de materias primas desde Asia se han retrasado.

