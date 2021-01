Presidente de Bolivia celebra feriado y critica a antecesora

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Bolivia recibiría su primer lote de vacunas la próxima semana, dijo Arce el viernes. No especificó la cantidad, pero dijo que durante el proceso de vacunación se garantizan 15 millones de dosis. Su administración realizó gestiones para comprar 5,2 millones de vacunas rusas Sputnik V y llegarán bajo el sistema COVAX, alianza impulsada por actores públicos y privados para garantizar el acceso equitativo a las vacunas. También se recibirá un número no determinado de las inoculaciones creadas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

