Cristina Fernández de Kirchner recibe la vacuna Sputnik V

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás”, afirmó la mandataria junto con una imagen suya recibiendo la inoculación. Posteriormente mostró a los medios su carnet de vacunación.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.