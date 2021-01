Vecinos de Brasil restringen viajes por variante de COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El periodista de The Associated Press Bert Wilkinson informó desde Georgetown. Los periodistas de la AP Melinda Ulloa, en Washington; Franklin Briceño, en Lima; Almudena Calatrava, en Buenos Aires; Regina García Cano, en Bogotá, y Scott Smith, en Caracas, contribuyeron a este despacho.

Felipe Naveca, investigador del instituto estatal Fiocruz Amazonia en Manaos, dijo esta semana en una entrevista con The Associated Press que la nueva variante fue encontrada en dos terceras partes de 90 muestras tomadas entre diciembre y mediados de enero. De las muestras tomadas sólo en enero, fue detectada en 91%. Naveca dijo que al parecer la variante es más contagiosa, por la frecuencia con la que se le ha encontrado y los indicios de que las variantes británica y sudafricana tenían mutaciones similares.

