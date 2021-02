Nevadas en EEUU obligan a cerrar centros de vacunación COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

NEW YORK – Una severa tormenta invernal azotó el lunes el noreste de Estados Unidos pero, en esta era de pandemia, las clases no se vieron afectadas sino la campaña de vacunación contra el coronavirus, ya que muchos sitios tuvieron que cerrar por el clima inclemente.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.