Aliados de Bolsonaro ganan en el Congreso de Brasil

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Bolsonaro ha ganado, pero no está claro que vaya a tener un apoyo incondicional”, dijo Rey. “No tiene una coalición en el Congreso, y por eso ha sido tan activo en esta votación. Pero puede perder el control si tiene problemas de gasto, si su reforma del gabinete no funciona. El presidente necesita el apoyo de estos partidos de centroderecha”.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.