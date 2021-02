Haití: Presentan propuestas para reformar la Constitución

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El abogado de derechos humanos Bill O’Neill dijo a The Associated Press que la omisión permitiría a un presidente cumplir dos mandatos consecutivos. Señaló que quienes redactaron la Constitución de 1987 actualmente en uso estaban saliendo de una dictadura de 29 años bajo dos supuestos “presidentes vitalicios”: François Duvalier y Jean-Claude Duvalier.

Uno de los mayores cambios es una omisión en el borrador emitido por una comisión independiente encargada de crear los cambios constitucionales y está generado acalorados debates. La actual Constitución de Haití prohíbe a los presidentes servir dos mandatos consecutivos, pero el borrador solo establece que un presidente no puede servir por más de dos mandatos; no dice nada sobre si pueden ser consecutivos.

