México reporta 1.707 muertes adicionales por COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

México aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik V el martes, pero aún no ha firmado un contrato de adquisición y no cuenta con una fecha para recibir el primer lote. El gobierno estaba esperanzado de recibir 400.000 dosis para fines de febrero.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.