Se reactiva arriesgado flujo migratorio por selva de Panamá

Ahora nuevamente se escuchan los testimonios de migrantes de que ven a personas muertas en el trayecto, incluso mujeres embarazadas, que no pudieron seguir la dura travesía por la calurosa y húmeda selva. Las autoridades no confirmaron de inmediato esos reportes.

“Espero llegar a un destino donde consiga un trabajo”, dijo a The Associated Press, con su pasaporte y el de su novio en manos. “Mi país es una tragedia y nos obliga a buscar una nueva vida. Nosotros tuvimos que subir montañas. A mí me asaltaron y me quitaron 160 dólares mientras caminaba”. Aseguró que su mamá de 66 años vive en New Jersey.

