México reduce nivel de alerta por COVID en la mitad del país

El semáforo de cuatro colores -rojo, naranja, amarillo y verde- condiciona las actividades que se pueden llevar a cabo en cada lugar, aunque de forma muy general porque en México no se decretaron cuarentenas obligatorias y son las autoridades estatales y locales las que acaban decidiendo qué autorizan y qué no.

De 13 estados que estaban en el nivel máximo (rojo), sólo quedaron dos —Guanajuato (en el centro) y Guerrero (en el suroeste)—, aunque el subsecretario advirtió que eso no quiere decir que se deba bajar la guardia porque ocho entidades de las 21 que hay en el nivel naranja están en riesgo de volver al rojo si no se respetan todas las recomendaciones para evitar contagios.

