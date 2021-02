México inicia vacunación de ancianos en 300 municipios

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

No obstante, Eduardo Clark, responsable de tecnología del gobierno de la ciudad, en declaraciones a Milenio Televisión, recordó que si acude alguien que no se registró vía Internet también será atendido.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.