Vacunas chinas secretas para poderosos escandalizan a Perú

Un mdico prepara una dosis de la vacuna Sinopharm de China contra el COVID-19 durante una jornada de inmunizacin a trabajadores de la salud en un hospital pblico en Lima, Per, el mircoles 10 de febrero de 2021. Per estaba remecido por un escndalo donde funcionarios poderosos que no combatan en primera lnea al coronavirus se aplicaron en secreto esa vacuna en fase de ensayo que despus se compr. (Foto AP/Martn Meja)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)