EEUU: Al menos 15 muertos por apagones y bajas temperaturas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El condado de Brunswick, en Carolina del Norte, no puso atención suficiente al clima peligroso y no se emitió una alerta de tornado hasta que la tormenta ya había tocado suelo.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.