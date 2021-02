Dueños de mascotas enfrentan los costos de la compañía en pandemia

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Según estimaciones de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), el costo anual de tener un gato es de alrededor de $ 1,200. La organización también informó que mantener a un perro puede costar entre $ 1,400 y más de $ 2,000, según el tamaño.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.