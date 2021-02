Ecuador: resultados oficiales de elecciones el fin de semana

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, dijo a The Associated Press que “las directrices son que sea marcha pacífica, pero tenemos informes que quieren poner infiltrados. Ya hemos dado órdenes para que cada bloque provincial impida que haya infiltrados. No venimos a Quito por tiempo indefinido, sólo queremos denunciar el fraude y exigir transparencia".

