Restaurante en Broward ocupa el top 10 de los 100 lugares para comer de Yelp en 2021

En sexto lugar en la lista anual de Yelp, Arun’s Indian Kitchen , de Coral Springs. Con más de 1,000 críticas de cinco estrellas y una fuerte y dedicada base de fanáticos, no nos extraña que el restaurante indio está en la lista de codiciados. Sin embargo, no es la primera vez que hacen la lista, sino que será su quinto año consecutivo.

Image via Arun's Indian Kitchen via Instagram, @indiankitchen_cs

