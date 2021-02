Cuba cierra calles por COVID y comienza a producir vacunas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Está bastante bien organizado”, comentó el vecino Eduardo Jonhson, un jubilado de 61 años. “Yo tengo percepción de riesgo, me hice el ‘pesquisaje’ (pruebas)...no es miedo, es precaución. No hago visitas y cuando salgo tomo todas las medidas".

“Estamos tratando de que no se propague la epidemia”, dijo a la AP Vladimir Matos, un funcionario de gobierno de 45 años, apostado junto a vallas de metal de metro y medio de alto que impiden el paso en la esquina de las calles Reina y Manrique. “Aquí tenemos una organización de aseguramiento. Las personas contagiadas no están en sus casas, sino en centros (especializados)”.

En medio de un rebrote que comenzó en enero y que no paró de escalar en contagios y enfermos, la capital --con dos millones de habitantes-- se convirtió en uno de epicentros de las nuevas infecciones, por lo que las autoridades mantuvieron cerradas varias vías del municipio Centro Habana, especialmente el Consejo Popular de Los Sitios, constató el lunes The Associated Press.

Hombres montan guardia en una reja que corta el acceso a su vecindario para mantener alejados a los que no viven all, como una forma de frenar la propagacin de COVID-19 en La Habana, Cuba, el lunes 22 de febrero de 2021. (AP Foto/Ramon Espinosa)

