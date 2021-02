Cuerpo descubierto en un contenedor de basura cerca de un edificio en Fort Lauderdale

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Las autoridades aún no han revelado si han identificado a la víctima o han determinado cómo murió, sin embargo, Liening dijo que la muerte no parece ser sospechosa en este momento.

Sky 10 over scene of body found in Fort Lauderdale.

Published: February 22, 2021, 11:10 am Updated: February 22, 2021, 11:50 am

Published: February 22, 2021, 11:10 am Updated: February 22, 2021, 11:50 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.