Haití: 400 prófugos y 25 muertos tras fuga de cárcel

La periodista de The Associated Press Dánica Coto, en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a este despacho.

Joseph se desplazaba el viernes en una motocicleta por la zona de Artibonite en la localidad de L’Estère, un día después de su evasión, cuando fue detectado en un retén, dijo el portavoz policial Gary Desrosiers a The Associated Press. Joseph sacó un arma y fue abatido en un intercambio de disparos con la policía, agregó.

