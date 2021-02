Miles de argentinos protestan por privilegios de vacunación

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Una corrupción, es una vergüenza, es una vergüenza lo que hicieron, aquí hay prioridades, están los abuelos, los maestros, los enfermeros, los policías”, explicó enojado Guillermo Cejas, uno de los manifestantes, a The Associated Press.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.