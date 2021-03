Colombia: primer país de la región en recibir vacunas COVAX

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En esta foto publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, un trabajador mdico inspecciona vacunas inactivadas contra COVID-19 en una planta de envasado del Instituto de Productos Biolgicos de Beijing Co., Ltd. en Beijing el 25 de diciembre de 2020. China anunci el mircoles 3 de febrero. un plan para proporcionar 10 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a los pases en desarrollo a travs de la iniciativa global COVAX. (Zhang Yuwei/Xinhua via AP)

