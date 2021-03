Chile vacuna a 23% de población y ofrece colaborar con LatAm

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Hemos tenido reuniones con otros ministros de América Latina y el Caribe y la idea es que haya una cooperación entre todos los países. Hemos ofrecido la colaboración en algunos temas como el registro de inmunización y estamos dispuestos a seguir colaborando”, señaló a medios el ministro de Salud, Enrique Paris. “Personalmente creo que tiene que haber solidaridad. No nos podemos salvar solos, todo lo contrario. Tenemos que salvarnos todos juntos, todos unidos, porque si no el virus va a seguir expandiéndose”, agregó.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.