COVAX: más de 26 millones dosis para Latinoamérica y Caribe

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

GAVI, CEPI y la OPS no respondieron mensajes de The Associated Press que buscaba aclarar por qué ya no está Venezuela en la lista de asignaciones de COVAX.

En la lista de países ya no aparece Venezuela, que no ha podido aún pagar una deuda de más de 11 millones de dólares con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. En la lista preliminar de febrero, aparecía recibiendo 1.425.600 dosis de AstraZeneca.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.