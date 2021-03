Paraguay: colapsan hospitales, suspenden cirugías por COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Ante los reclamos, Derlis León, director de provisión de insumos del Ministerio de Salud, anunció que entregó al Ineram 4.000 dosis de atracurio y 5.000 de medazolam. “Más no hay porque los laboratorios no están pudiendo producir lo necesario ante la alta demanda, pero en dos semanas se recibirán mas dosis”, aclaró.

Gladys Martínez, quien tiene a su madre en terapia intensiva en el Ineram, dijo por teléfono a The Associated Press que “salí a buscar en farmacias atracurio y medazolam (un relajante muscular y un sedante) para 24 horas de tratamiento pero el presupuesto es de cinco millones de guaraníes (unos 850 dólares). Esto es un desastre”.

El director del Ineram, Felipe González, dijo a radioemisoras de Asunción que puso su cargo a disposición del Ministerio de Salud “porque no hay medicinas y la gente contagiada sigue llegando al hospital”. Agregó que aún no recibió una respuesta del ministerio.

"Los insumos médicos debieron ser adquiridos antes de esta saturación de servicios... Hago un llamado al pueblo y a los padres para que no envíen a sus hijos a las escuelas. Si se enferman, no hay camas en los hospitales”, acotó.

“No tenemos placas radiográficas, sondas nasogástricas, no hay medicamentos básicos... Ya no nos callamos. Decimos basta al gobierno”, expresó a The Associated Press el neumólogo Carlos Morínigo, jefe de contingencia respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), el mejor equipado en Asunción.

