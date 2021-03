Cura africano ayuda a infectados de COVID en pueblo de Perú

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Esta semana un presentador de la televisión pública le preguntó por qué no vestía la sotana todo el tiempo y él retrucó con una sonrisa “el hábito no hace al monje”. Nyamadzi -que habla inglés, ewe, francés y español- cree que en tiempos de crisis las personas confían en las palabras, pero más en las acciones, un lenguaje que “no necesita traducción”.

“Yo no me puedo quedar mirando a mi gente morir”, dijo mientras empujaba tanques de oxígeno que distribuye gratis a los infectados en Punta Negra, un pueblo de 8.000 habitantes pegado al Pacífico donde la segunda ola de infecciones mató incluso al alcalde y a su esposa.

